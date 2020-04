Coronavirus : L'école de commerce de Montpellier fait un don de 24 000 masques à la Clinique du Parc.

Montpellier Business School et ses partenaires chinois font don de 24 000 masques à la Clinique du Parc de Castelnau-le-lez .

Montpellier Business School, l'école de commerce de Montpellier a décidé de donner aux personnels de la Clinique du Parc de Castelnau-le-Lez les 24 000 masques que ses partenaires chinois venaient de lui offrir.

Une initiative solidaire internationale née d’un partenariat académique

"Tout a commencé par un message reçu vendredi 20 mars sur l’application WeChat du Professeur Yu, responsable de notre partenariat avec les écoles de commerce de Shenzhen et de Xiamen en Chine,"explique le docteur Cyril Foropon, de Montpellier Business School. "Le Professeur Yu et ses étudiants souhaitaient contribuer activement à la protection de tout le personnel et de tous les étudiants de MBS face à l’épidémie du Coronavirus."

Initialement les masques étaient destinés aux étudiants et enseignants de Montpellier Business School, mais en raison du confinement, l'école est fermée, d'où l’idée de faire profiter de ses masques ceux qui en ont le plus besoin, les personnels de santé.

Une bouffée d'oxygène pour le personnel de la Clinique du Parc

Les 24 000 masques ont été donnés à la Clinique du Parc de Castelnau-le-Lez, qui a apprécié d'autant plus le geste que le manque commençait à se faire sentir.