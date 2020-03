Coronavirus : l'édition 2020 de "Glisse en Cœur" annulée au Grand-Bornand

En raison du coronavirus et par décision préfectorale : l'édition 2020 de Glisse en Cœur est annulée ! Comme "malheureusement beaucoup d’autres événements" en Haute-Savoie regrette l'office de tourisme du Grand-Bornand.

Rendez-vous en 2021

Les artistes Laurent Voulzy et Yannick Noah devaient participer cette année à la traditionnelle course de ski caritative prévue du 20 au 22 mars 2020 en donnant un concert. "Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous du 19 au 21 mars 2021 pour une nouvelle aventure solidaire aux côtés de Mee0 (Mon Ecole Extra-Ordinaire)" écrit l'organisateur sur son site internet. Cette édition avait pour but de rapporter des fonds à l'association Mee0, qui finance des écoles pour enfants neuro-atypiques.