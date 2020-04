Coronavirus : l'élu communiste Jean-Marc Coppola demande la réouverture de tous les marchés à Marseille

Il n'y va pas par quatre chemins. Dans un courrier adressé au préfet de région, Pierre Dartout, l'élu communiste Jean-Marc Coppola est sans équivoque. Pour lui, la fermeture des marchés à cause de l'épidémie de Covid-19 et particulièrement celui du 15e arrondissement de Marseille "aggrave la situation sociale et alimentaire de milliers de familles". Ce marché représente pour beaucoup une survie car les familles les plus paupérisées de ce secteur n'ont pas, d'après lui "les moyens d'acheter dans les commerces ouverts les produits de première nécessité pour vivre".

Jean-Marc Coppola demande donc au préfet de région d'autoriser la réouverture de ce marché mais aussi de tous les autres marchés alimentaires de la ville de Marseille ainsi que le marché aux puces. Il assure que les commerçants peuvent rouvrir si les conditions de sécurité sanitaire et de filtrage sont mises en place. D'après lui, la vice-présidente du marché du 15e arrondissement, Bernadette Schneider, s'en porte garante.

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume favorable à une réouverture des marchés de plein air

La lettre de Jean-Marc Coppola arrive 48 heures après les déclarations du ministre de l'Agriculture. Sur France 3, dimanche 12 avril, Didier Guillaume a appelé les maires et les préfets à opter pour la réouverture des marchés en France malgré le confinement, à condition que les mesures de sécurité soient garanties. "Je suis favorable à l'ouverture de tous les marchés en plein air et de toutes les halles alimentaires", a-t-il déclaré.

Et Jean-Marc Coppola de conclure dans son courrier adressé au préfet : "La réouverture est essentielle pour ne pas ajouter à la crise sanitaire, aux conséquences du confinement, d'autres drames en gestation dans les quartiers populaires".