Coronavirus : l'enseigne marseillaise de spécialités asiatiques "Dakao" offre des repas au personnel soignant

Des nems, du riz cantonais , du porc au caramel, le personnel soignant de l'IHU Méditerranée Infection va savourer les spécialités asiatiques chaque semaine ! Pour soutenir toute l'équipe du Professeur Didier Raoult pendant cette période d'épidémie de coronavirus, la chaîne marseillaise d’asian street food "Dakao" annonce qu'elle va livrer chaque semaine à l'IHU 300 repas. Elle promet d'assurer ce service jusqu'à la fin de la crise sanitaire.

Nous allons préparer et confectionner 300 repas complets (200 repas pour le déjeuner et 100 pour le dîner), que nous livrerons gracieusement à l’ensemble des équipes du Pr. Raoult. Ce sont des repas sains et faits maison qui, nous l’espérons, les réconforteront le temps d’un repas car ils ont plus que jamais grandement besoin de soutien et de reconnaissance