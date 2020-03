Coronavirus : l'entraide s'organise aussi sur les réseaux sociaux

C'est la face numérique du grand confinement. Depuis la mise en place des dernières mesure de restriction de mouvement, ce mardi midi, les réseaux sociaux fonctionnent à plein régime. D'abord pour entretenir le contact bien sûr. Mais aussi pour organiser la solidarité et l'entraide en Sarthe. En moins de 24 heures, plusieurs pages de ce genre ont vu le jour sur Facebook, comme COVID-Entraide/Infos Sarthe, ou encore Confine'Mans, créée par Jérôme Turcant, un courtier manceau de 32 ans.

"Pour le nom, j'ai voulu joué sur les mots comme on le fait beaucoup ici, et comme on en abuse parfois, rigole le jeune homme, mais l'idée c'est vraiment de centraliser toutes les publications d'information ou d'entraide que j'ai vu fleurir sur mon fil Facebook depuis mardi." Des infos sur les banques ou les transports disponibles, des bon plans de traiteurs ou de restaurants qui livrent à domicile, la page relaie toutes les bonnes infos qui lui parviennent. "Et on commence même à avoir des gens qui proposent d'aider dans tel ou tel quartier, pour faire des courses ou aller à la pharmacie pour aider les plus faibles, c'est super."

Une initiative forcément temporaire mais qui débouchera peut-être sur d'autres formes de solidarité demain se réjouit Jérôme : "Ca provoquera des rencontres virtuelles dans un premier temps parce qu'il faut éviter de trop se côtoyer physiquement, mais ça permettra peut-être aux gens de se dire qu'avec leur voisin de palier, ils peuvent finalement partager un peu plus que se dire bonjour le matin en se croisant dans l'escalier !"

Dans la même veine, la page COVID-Entraide/Infos Sarthe a, elle, la volonté de créer un "forum pour discuter, échanger, témoigner, se partager conseils et réconforts" et diffuse également des informations utiles, par exemple, pour les personnes à la rue au Mans :