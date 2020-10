Coronavirus : "L'épidémie aggrave les inégalités entre villes et campagnes", déplore Salomé Berlioux

Comment la crise sanitaire et économique que nous vivons est-elle vécue dans les campagnes ? Loin de la "fable" d'un "confinement heureux" au grand air Salomé Berlioux montre dans "Nos campagnes suspendues" que les habitants de ces territoires, souvent oubliés, ne sont pas épargnés par la pandémie.

Le couvre-feu entre 21 heures et 6 heures ne concerne plus seulement les grandes métropoles mais 54 départements en France et "46 millions" de citoyens, dont de nombreux habitants des zones rurales. Plus de 60% des Français vivent en effet en dehors des grands centres urbains. Pourtant, déplore Salomé Berlioux, on entend peu la voix de ces artisans, commerçants, agriculteurs fonctionnaires, lycéens, seniors ou encore personnels soignants qui vivent et travaillent dans les zones rurales et les petites villes. Dans "Nos campagnes suspendues, La France périphérique face à la crise" (éditions de l’Observatoire, 2020), la fondatrice et directrice générale de l’association Chemins d’avenirs montre combien la crise sanitaire et économique frappe durement ces territoires et leurs habitants, confrontés à des difficultés spécifiques : isolement, fracture numérique, déserts médicaux...

Salomé Berlioux est fondatrice et directrice générale de l’association Chemins d’avenirs. Elle est co-auteure de l’ouvrage Les Invisibles de la République, Comment on sacrifie la jeunesse de la France périphérique (Robert Laffont, 2019) et de Nos campagnes suspendues, La France périphérique face à la crise (éditions de l’Observatoire, 2020).

L’association de Salomé Berlioux, Chemins d'avenirs, accompagne et parraine les jeunes des zones rurales partout en France. L'accompagnement peut se faire à distance avec une méthodologie conçue par l’association. Elle permet aussi au parrain de découvrir le territoire de son filleul. 1.500 jeunes bénéficient du dispositif pour l'année scolaire 2020-2021.

