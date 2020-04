Coronavirus : l'épidémie en légère baisse depuis fin mars dans la région Centre-Val de Loire

Dans son rapport hebdomadaire, Santé Publique France, à partir des données transmises par les hôpitaux et la médecine de ville, relève que le nombre d'admissions aux urgences liées au coronavirus ainsi que le nombre de patients hospitalisés sont en légère baisse depuis le 30 mars dernier.

Le nombre de passages aux urgences ainsi que le nombre de personnes hospitalisées sont en légère baisse depuis le 30 mars 2020. © Radio France - Anne Oger

Baisse des hospitalisations

En effet, dans son bilan hebdomadaire l'autorité sanitaire remarque que le pic des hospitalisations en région Centre-Val de Loire remonte au 30 mars dernier, avec 134 hospitalisations dans la même journée. Depuis, la tendance est à la baisse, il y en a eu 60 mardi dernier.

Aux urgences même scénario, on observe une baisse aussi. Cette semaine 666 passages pour suspicions de Covid-19 ont été enregistrés contre 713 la semaine dernière. Un peu plus d'un quart des admissions aux urgences entraînent une entrée à l'hôpital.

666 passages pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés aux urgences cette semaine. © Radio France - Anne Oger

Baisse des admissions en réanimation

Et sur les 1000 personnes encore hospitalisées mardi dernier, 329 sont toujours en réanimation. Mais le pic d'admissions en réanimation, survenu le 3 avril dernier avec 25 admissions, n'a pas été de nouveau dépassé.

Ces chiffres permettent également d'en savoir plus sur le profil des personnes gravement touchées par le virus. Parmi ces patients 84% d'entre eux ont entre 50 et 79 ans et 8% entre 15 et 44 ans.

Plus d'un tiers des personnes admises en réanimation ont un facteur de comorbidité selon Santé Publique France. © Radio France - Anne Oger

Aussi, plus d'un tiers des malades admis en réanimation ont un facteur de comorbidité. Dans la majeure partie des cas ils ont du diabète ou une hypertension artérielle.

Surmortalité modérée dans trois départements

Enfin, le rapport de Santé Publique France souligne, d'après les données de l'Insee, une surmortalité modérée dans trois départements par rapport aux décès attendus en avril : l'Indre, le Cher et l'Eure-et-Loir. Dans les autres départements de la région ce phénomène n'est pas observé.