Coronavirus : l'épidémie fait 15 nouvelles victimes dans la région Centre-Val de Loire

Quinze personnes sont mortes de l'épidémie de Covid-19 en région Centre-Val de Loire ces dernières 24 heures Hier, jeudi 23 avril, on comptabilisait treize décès, le bilan est en très légère hausse aujourd'hui. Au total, l'épidémie de coronavirus a fait 635 victimes dans notre région depuis le début de l'épidémie.

Quinze décès de plus en 24 heures

Dans le détail on déplore six décès dans les EHPAD et neuf morts en milieu hospitalier, selon les informations de l'Agence régionale de santé.

Ce vendredi dans les EHPAD le coronavirus a fait trois décès dans le Cher ; un dans l'Eure-et-Loir : un dans l'Indre ; deux dans le Loiret. Aucune victime n'est à déplorée dans le département de l'Indre-et-Loire.

Ce vendredi dans le milieu hospitalier le Covid-19 a fait deux décès dans le Cher ; un en Eure-et-Loir ; un dans l'Indre ; un en Indre-et-Loire ; deux en Loire-et-Cher et deux dans le Loiret.

Hausse des retours à la maison

C'est une tendance qui se maintient au fil des jours, on observe la hausse du nombre de personnes de retour chez elles après avoir été hospitalisées. En 24 heures, quinze personnes de plus sont rentrées chez elle. Au total 1038 personnes ont pu rentrer chez elle.

Autre dynamique qui se maintient, la baisse du nombre de patients en réanimation. 142 personnes sont encore en réanimation, soit deux personnes de moins en 24 heures. L'Indre-et-Loire est le seul département à ne pas avoir enregistré de baisse en réanimation dans les dernières 24 heures.

Hausse des résidents malades dans les EHPAD

En revanche dans les EHPAD la situation continue d'être compliquée. Le nombre de résidents atteints de Covid-19 est en hausse. Ces dernières 24 heures on enregistre 39 personnes de plus ayant été testés positifs au Covid-19. Depuis le début de l'épidémie on enregistre 2.225 résidents malades dont 1.148 confirmés Covid-19 et 292 résidents décédés.