Coronavirus : L'épidémie révèle le manque criant de carrés musulmans dans les cimetières franciliens.

En urgence, il faut que les maires qui ont encore de la place dans les carrés musulmans de leur commune acceptent d'accueillir des défunts qui ne sont pas de leur ville. « C'est ce que nous avons fait à Carrière sous Poissy », rappelle la conseillère régionale qui est aussi élue de cette ville.Pendant longtemps, le faible nombre d'espaces confessionnels destinés aux musulmans dans les cimetières en France n'a pas posé beaucoup de problèmes. Les musulmans âgés, leurs familles préféraient à 80 % enterrer leurs défunts dans leur pays d'origine, qu'il s'agisse du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie ou du Mali.

Mais avec l'épidémie de Covid 19, la fermeture de l'espace aérien et la suppression des vols internationaux ont brusquement interdit cette pratique.

"Toute l'organisation de la gestion du deuil a été bousculée" explique Khadija Gamraoui, conseillère régionale et élue de Carrière-Sous-Poissy. Avec une soixantaine d'élus en majorité franciliens, elle a écrit une tribune pour alerter la puissance publique et surtout les maires qui sont en charge de la gestion des cimetières, de la situation épouvantable que vivent ces familles musulmanes qui ne peuvent pas enterrer leurs morts.

Une situation dramatique que connait trop bien Sama Akrach.

Il est le fondateur et bénévole de Tahama, une association qui pratique les rites funéraires et qui aide à enterrer dignement les musulmans indigents.

Tahama a déposé un recours devant la justice pour demander au maire de Montreuil d'agrandir le carré musulman qui est saturé.

« Je suis confronté à la mort tous les jours avec les familles endeuillées, qui appellent l'association. On a eu un énorme souci, la pénurie de carrés musulmans au sein des cimetières dans certaines communes a rallongé des obsèques de deux à trois semaines. Les familles n'ont pas pu faire leur deuil. C'est vrai qu'elles avaient souvent l'habitude de faire rapatrier les corps, mais aujourd'hui que les frontières sont fermées, où va-t-on enterrer ces personnes-là ? Vous laisseriez, vous, un funérarium et une chambre mortuaire s'entasser de défunts, dont on ne sait pas quoi faire ? C'est juste inhumain ! », s'indigne Sama Akrach. « On enterre un animal, pourquoi on n'enterre pas un être humain, en respectant son choix d'être humain, la liberté de se faire enterrer comme il veut ! »

Sama Akracht souligne que parmi ces morts, il y a également tous ceux qu'on applaudit tous les soirs à 20 heures, les soignants_. "_Tous ces médecins, ces équipe soignantes qui sont de confession musulmane, qui étaient en première ligne, qui se sont battus contre le covid jusqu'à en mourir, où va-t-on les enterrer ? On va dire, non monsieur, il n'y a pas de carré musulman au sein de votre commune ? Comment la famille va-t-elle pouvoir faire son deuil ? »

Une double peine pour les familles musulmanes touchées par le covid.19 .

Avec le coronavirus, en plus de la tristesse de perdre un proche, beaucoup de familles se sont retrouvées en panique quand les frontières se sont fermées. Si certaines communes ont un carré musulman, c'est loin d'être le cas partout, explique Khadija Gamraoui, ce qui a obligé les familles à chercher dans les villes voisines, voire dans d'autres départements.

Une course macabre pour tenter d'enterrer ses proches.

Au plus fort de la crise, face à cet afflux de défunts musulmans, les maires dont le cimetière disposait d'un espace confessionnel ont fini par le réserver à leurs administrés.

Le carré musulman du cimetière de Vitry. © Maxppp - Smail Azri/Wostok Pres

« En Ile de France, avant le Covid 19, les opérateurs de pompes funèbres musulmans avaient l'habitude de proposer des inhumations dans les espaces confessionnels des cimetières de Valenton et de Thiais aux familles qui n'avaient pas solution, mais ces carrés se sont trouvés très vite saturés explique Khadija Gamraoui. Comme ceux de la Courneuve, de Villepinte et de Tremblay. D'autant que la Seine-Saint-Denis a payé un très lourd tribut à l'épidémie de covid 19 avec une surmortalité importante. Les carrés musulmans des cimetières étaient déjà au bord de la saturation lorsque l'épidémie de coronavirus est arrivée.

"N'ajoutons pas à une crise sanitaire une crise du deuil."

La tribune des élus musulmans a fait bouger les choses. Il faut dire que beaucoup de signataires sont des élus locaux, des maire-adjoints, qui, toutes étiquettes politiques confondues, se sont retrouvés pour demander aux autorités locales comme nationales d'agir.

« Il y va de la dignité de notre pays, comme de celles de tous nos morts, qui doivent avoir accès à une sépulture en accord avec leurs dernières volontés" ont-ils rappelé.

Trois niveaux d'action sont nécessaires, rappelle Khadija Gamraoui.

En urgence, il faut que les maires qui ont encore de la place dans les carrés musulmans de leur commune acceptent d'accueillir des défunts qui ne sont pas de leur ville. « C'est ce que nous avons fait à Carrière sous Poissy », rappelle la conseillère régionale qui est aussi élue de cette ville.

Il faut également agrandir les carrés musulmans qui existent dans les cimetières. Gennevilliers vient d'ajouter une cinquantaine de places supplémentaires, Mantes-la jolie, une quarantaine.

Enfin, les villes qui n’en ont pas vont devoir créer des espaces confessionnels pour les musulmans dans leur cimetière.

Les communes de Bonneuil et Limay dans les Yvelines se sont engagées à le faire.

Comme Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine : L'iman de la ville a déjà travaillé le tracé de l'orientation du carré et des futurs emplacements, puisque les corps doivent être enterrés en direction de la Mecque, le lieu saint de l'islam.

Les préfets recensent maintenant le nombre d'inhumations, pour faire le compte des places encore disponibles pour les défunts de confession musulmane dans les communes.

À moyen terme, il faudra un véritable plan départemental afin que toutes les communes en soient dotées. _"_La deuxième, troisième et quatrième génération sont nées en France. Ces personnes sont françaises et veulent être enterrées dans leur pays et non plus dans le « pays d'origine des grand-parents », prévient Khadija Gamraoui.

Aujourd'hui en France il n'y a que quatre cents cimetières musulmans pour trente six mille communes.