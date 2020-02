Coronavirus : l'épidémie "torpille" l'année de stage d'une étudiante Dijonnaise en Chine

"L'entreprise dans laquelle je devais travailler a perdu beaucoup de clients et je n'avais plus grand chose à faire, j'ai donc préféré rentrer en France" explique dépitée Noémie une étudiante Dijonnaise de retour de Chine à cause de l'épidémie de coronavirus.