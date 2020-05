Coronavirus : l'Espagne autorise les touristes étrangers à revenir dès juillet

L'Espagne autorisera à nouveau la venue des touristes étrangers dès juillet, a annoncé samedi le Premier ministre espagnol. Selon Pedro Sanchez, "Le plus dur est passé", et estime que le pays a "surmonté la grande vague de la pandémie" qui a fait plus de 28.000 morts.

Les arrivées de touristes sont suspendues depuis la mi-mars dans le pays. Le 12 mai, le gouvernement avait pris la décision d'imposer une quarantaine de deux semaines pour tous les visiteurs jusqu'à la fin du confinement.

"Nous garantirons que les touristes ne courent aucun risque et qu'ils n'apportent pas non plus de risques à notre pays" estime pourtant Pedro Sanchez. Les touristes étrangers peuvent donc planifier dès maintenant leurs vacances dans notre pays". En Espagne, le déconfinement progressif est planifié par phases et par territoire jusqu'à fin juin.

Reprise de la Liga

Par ailleurs, Pedro Sanchez a également annoncé lors de sa conférence de presse la reprise des grandes compétitions sportives et professionnelles pour "la semaine du 8 juin (...) et en particulier la Liga", le championnat de football professionnel suspendu également depuis la mi-mars. L'Espagne rejoint donc l'Allemagne, et devient le deuxième des cinq grands championnats européens à annoncer une reprise des rencontres, contrairement à la France, où la saison a été définitivement stoppée.

Depuis plusieurs jours, le Premier ministre est confronté à des manifestations dans plusieurs villes, les manifestants dénoncent l'incompétence du gouvernement concernant la gestion de la pandémie, et une politique qui entrave les libertés individuelles.