Coronavirus : l'Espagne ferme ses frontières terrestres

L'Espagne, deuxième pays d'Europe le plus touché par le coronavirus a décidé de s'isoler totalement du reste du continent. Madrid ferme ses frontières terrestres à partir de ce lundi minuit. Cela concerne une dizaine de points de passages qui vont fermer entre l'Espagne et les Pyrénées-Orientales.

L'Espagne, déjà placée en confinement total, a décidé de franchir un palier supplémentaire pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Le ministre espagnol de l'intérieur Fernando Grande-Marlaska annonce que le pays va fermer ses frontières terrestres à partir de ce lundi minuit. L'Espagne souhaite donc arriver à un isolement total. Seuls les citoyens espagnols, les résidents en Espagne, le personnel diplomatique et les personnes se trouvant dans des cas de force majeure pourront franchir la frontière et rentrer dans le pays. Cela concerne les liaisons routières, mais aussi ferroviaires et aériennes. Le gouvernement espagnol a invoqué un article du traité de Schengen qui permet de rétablir les frontières dans les situations d'urgence, même si dans le cas présent Madrid va plus loin en fermant les frontières.

Plus de liaison entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne

Cette décision du gouvernement espagnol signifie qu'une dizaine de points de passage vont fermer ce lundi soir entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne, notamment sur l'autoroute A9, dans le village du Perthus, sur la route du littoral au dessus de Cerbère, mais aussi en montagne sur la commune de Coustouges et en Cerdagne au niveau de la frontière de Bourg-Madame. Les trains entre Perpignan et Barcelone sont également interrompus. Les forces de sécurité espagnoles compétentes en matière de surveillance de la frontière (Policia nacional et Guardia civil) devraient se déployer dans les prochaines heures pour faire respecter la fermeture de la frontière.

La frontière va notamment fermer dans le village du Perthus © Radio France - Sébastien Berriot

Des questions vont se poser pour les travailleurs transfrontaliers, par exemple ceux qui exercent au sein de l'hôpital franco-espagnol de Puigcerdà. Le communiqué du ministère espagnol de l'intérieur ne précise pas si ce type de personnel aura l'autorisation ou pas de franchir la frontière.