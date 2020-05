Coronavirus : des annonces pour la Culture, l'essentiel de l'actualité en Vaucluse ce mercredi 6 mai

La Direction générale de la Santé a présenté mardi soir la nouvelle carte de déconfinement : la région Hauts-de-France passe du rouge à l'orange en raison d'une diminution de la tension hospitalière. Le Vaucluse reste en vert. Ce mercredi, Emmanuel Macron doit annoncer un plan pour la culture. Retrouvez toutes les infos liées au coronavirus dans cet article actualisé toute la journée.

L'essentiel

Avec 59 personnes hospitalisées dont six en réanimation selon le dernier bilan publié mardi soir, la tendance continue d'être à la baisse en Vaucluse.

sur la nouvelle carte de déconfinement. Le Président de la République doit annoncer ce mercredi son plan pour la culture.

Lavage de mains, port du masque, récréations : que contient le protocole sanitaire pour le retour à l'école ?

Dates repoussées pour les associations à Avignon pour les dépôts de dossiers

Pour accompagner au mieux chaque association, la ville d'Avignon a élargi les dates de dépôt des dossiers dans le cadre de certains appels à projets. Il est encore possible par exemple de déposer vos dossiers pour les appels à projets "Ville Solidaire et Économie sociale et solidaire ! "

Appel à projets Ville Solidaire : vous avez jusqu'au 7 mai pour déposer votre dossier

Appel à projets Economie sociale et solidaire : vous avez jusqu'au 29 mai. Pour rappel, les demandes de subvention sont déposées uniquement en ligne via la plate-forme dématérialisée sur avignon.fr.

Pour cheminer pas à pas dans la création de son compte et de sa demande de subvention, un guide utilisateur de la plateforme dématérialisée est accessible, toujours sur le site de la Ville.

Vous trouverez de l'aide à distance (service Vie associative) : 07 63 72 78 84 et 06 43 09 04 28.

Un comptoir de retrait de documents à la bibliothèque de Carpentras

A Carpentras, la bibliothèque Inguimbertine vous propose à partir du 15 mai un comptoir de retrait de documents du mardi au samedi de 13 à 17h. Les espaces publics resteront fermés mais à compter du vendredi 15 mai, vous pourrez de nouveau vous rendre à la bibliothèque Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu pour restituer les documents qui sont encore en votre possession et venir y retirer ceux que vous aurez réservés. Plusieurs modalités pour réserver un document : par le catalogue en ligne, en venant directement sur place, par téléphone : 04 90 63 04 92 ou par courriel : hotel-dieu@carpentras.fr.

Grand nettoyage des aires de jeux à Avignon

La ville d'Avignon s'est lancé dans un vaste chantier de nettoyage et de désinfection des aires de jeux et du mobilier urbain de la cité. Tous les quartiers sont concernés. Les agents municipaux utilisent un produit "bactéricide écologique qui respectent les normes environnementales. "

Réouverture des écoles de Villeneuve-les-Avignon

Les écoles maternelles et élémentaires de Villeneuve-les-Avignon rouvriront leurs portes le mardi 12 mai. Nombre d'élèves par classe, accueil périscolaire, cantine, transport... découvrez le détail des mesures décidées par la ville.

Les chiffres de l'épidémie en Vaucluse publiés ce mardi

Voici les derniers chiffres de l'épidémie dans notre département publiés ce mardi par l'Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d'Azur :

195 retours à domicile

retours à domicile 34 personnes testées positives au Covid-19 sont décédées dont 11 résidents d'EHPAD

personnes testées positives au Covid-19 sont décédées dont 11 résidents d'EHPAD 59 personnes sont hospitalisées dont 6 sont en réanimation