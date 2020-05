Coronavirus : l'essentiel des informations en Vaucluse ce dimanche 3 mai

Le Vaucluse classé en vert sur la carte de France de l'évolution de l'épidémie, c'est d'abord une bonne nouvelle pour les soignants en première ligne. Une bonne nouvelle aussi pour l'ensemble des habitants mais rien n'est gagné ! Le ministre de la Santé prévient que "le déconfinement pourrait être repoussé si les français se relâchent." A bon entendeur...

L'essentiel à retenir

33 personnes testées positives au Covid-19 sont décédées depuis le début de la pandémie

depuis le début de la pandémie Le Vaucluse passe de l'orange au vert dans la carte actualisée du déconfinement

dans la carte actualisée du déconfinement Une question pratique ? Un numéro vert à votre service 24h/24 : 0.800.130.000

Envoyez-nous vos infos, nous les publierons dans ce fil d'infos "spécial Vaucluse"

Distribution de masques à Piolenc

Les habitants de Piolenc vont pouvoir récupérer les masques alternatifs et lavables commandés par la municipalité. La distribution débutera lundi et se poursuivra jusqu'au 9 mai de 9h à 18 h à l'Espace Trintignant, en fonction de la première lettre de votre nom de famille. Munissez-vous de votre carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Voici les modalités pratiques de cette distribution :

Lundi 4 mai : pour les noms commençant par A, B, C, D et E

: pour les noms commençant par Mardi 5 mai : pour les noms commençant par F, G, H, I et J

: pour les noms commençant par Mercredi 6 mai : pour les noms commençant par K, L, M, N et O

: pour les noms commençant par Jeudi 7 mai : pour les noms commençant par P, Q, R, S et T

: pour les noms commençant par Samedi 9 mai : pour les noms commençant par U, V, W, X, Y et Z

: pour les noms commençant par Les habitants qui ne peuvent pas se déplacer peuvent appeler le : 06.13.98.19.73

Une raquette de champion vendue au profit des soignants

Le champion de tennis d'Avignon Mathias Bourgue (26 ans) participe à la vente aux enchères en ligne organisée par la célèbre Maison Drouot au profit de la Fondation de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Il met en vente une raquette Wilson ultra dédicacée et qu'il avait utilisée lors de l'Open d'Australie en 2018. Montant des enchères pour le moment : 210 euros. De nombreux champions participent à cette belle opération solidaire.

Quelle vie sociale aurons-nous après le 11 mai ?

Aller au cinéma, se promener en forêt, participer à un rassemblement, organiser un mariage... quelle sera notre vie sociale après le 11 mai ? Il est encore trop tôt pour le dire avec précision d'autant que le ministre de la Santé Olivier Véran a mis en garde ce dimanche matin en déclarant "le déconfinement pourrait être repoussé si les français se relâchent trop !" En attendant les décisions, ce petit plan de déconfinement sous forme de tableau nous éclaire un peu.

Les élections municipales rejouées fin septembre ?

Le calendrier électoral a été bousculé par l'épidémie. Les conseils municipaux élus dès le premier tour le 15 mars dernier n'ont toujours pas été installés ; le second tour lui n'a pas pu être organisé dans les communes où il devait avoir lieu normalement le 22 mars. On apprend aujourd'hui qu'un projet de loi prévoit de rejouer complètement l'élection dans les communes où il devait y avoir un second tour. Le scrutin aurait lieu le 27 septembre (1er tour) et 4 octobre (2ème tour.) Dans les communes où les élections se sont jouées au 1er tour, les conseils municipaux seraient installés entre le 2 et 7 juin prochains. Le texte doit être soumis au Conseil d'Etat.

Le bilan de l'épidémie en Vaucluse publié samedi soir

La dernière carte officielle du déconfinement