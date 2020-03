Coronavirus - L'heure est aux démarches administratives pour les commerçants mayennais

Demande de chômage partiel pour les salariés, demande de report de paiement des charges sociales et fiscales. Après l'annonce de la fermeture obligatoire des commerces dits "non essentiels" en raison du coronavirus, les commerçants mayennais ont entamé les démarches administratives.

Les commerces mayennais ont le rideau baissé le rideau depuis samedi soir, les restaurants, les boutiques de vêtements, les magasins d'électronique. La fermeture totale des commerce "non essentiels" a été décrétée face à l'épidémie de coronavirus, à part magasins d'alimentation, les pharmacies et les tabacs / presse.

Pour les commerçants mayennais, l'heure est aux démarches administratives, aux demandes de report de charges, sociales et fiscales et aux demandes de chômage partiel. Mais Béatrice Bordeau, la présidente de l'association des commerçants de Laval, cœur de commerces, est inquiète. Elle tient la boutique de lingerie et sous-vêtements Dim rue du général de Gaulle.

Béatrice Bordeau est la présidente de l'association des commerçants de Laval Copier

Pour les aider, les commerçants mayennais peuvent faire appel à la CCI de la Mayenne, la chambre de commerce et d'industrie. Un numéro a été mis en place par le conseil régional des Pays-de-la-Loire, le 0800 100 200.