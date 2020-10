Coronavirus : l'homme de Neandertal pourrait être responsable des formes graves du virus

Selon une étude publiée dans la revue Nature, certaines formes graves de la maladie s'expliquent aussi par l'héritage génétique. Les patients qui sont porteurs d'un segment modifié d'ADN hérité de l'homme de Neandertal seraient touchés par les formes les plus graves du virus.

Une équipe de chercheurs européens plonge dans la préhistoire dans leurs études sur le coronavirus. Selon les deux chercheurs Svante Paabo et Hugo Zeberg qui ont publié leurs résultats dans la revue scientifique "Nature" ce mercredi 30 septembre, la part d'ADN néandertalien présente chez nous pourrait expliquer les formes graves de la maladie de la covid-19.

Une mutation présente chez 16% des Européens

Cette étude indique que la génétique a aussi un rôle dans le développement du virus entre ceux qui sont asymptomatiques et ceux qui sont gravement touchés. En plus de l'âge, du sexe, des antécédents médicaux, la part d'ADN héritée de l'homme de Neandertal expliquerait les complications selon leurs recherches. Le codage génétique de l'homme de Neandertal les rend trois fois plus susceptibles d'avoir besoin d'une ventilation mécanique.

Selon les résultats de l'organisation "Covid-19 Host Genetics Initiative" une mutation dans une région du chromosome 3 est associée aux formes les plus graves de la maladie du coronavirus. Cette région est déjà connue des scientifiques pour abriter le code génétique venant de Neandertal. Tout le monde, n'a pas ce segment modifié au sein de son ADN. Selon l'étude, 16% des Européens le porte et à peu près la moitié de la population d'Asie du Sud, notamment au Bangladesh.