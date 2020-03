Coronavirus : l'hôpital d'Orléans cherche des renforts et lance un appel aux soignants et retraités

"On se prépare à faire face à une crise qui va durer et on se prépare à accueillir les patients qui auront besoin de soins", explique Olivier Boyer. Le directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans lance un "appel aux soignants, aux personnels de l'hôpital ou d'autres personnels hospitaliers qui peuvent travailler en clinique pour se préparer ensemble à faire face à cet événement difficile."

"Le but est de disposer de listes de personnels volontaires, on tire expérience de ce qui se passe en Italie, et aussi des hôpitaux situés dans des clusters comme Mulhouse, Amiens, Strasbourg qui font déjà face à des hospitalisations dans les services de réanimation : on sait qu'il nous faudra beaucoup de personnels, notamment pour les procédures d'habillage et déshabillage, et il ne faiut pas mettre les personnels en danger, donc il faut qu'on soit nombreux."

Olivier Boyer, le directeur général du CHR d'Orléans dans les studios de France Bleu Orléans © Radio France - Eric Normand

Une députée va participer à la régulation du SAMU dimanche au CHR d'Orléans

On a d'ailleurs appris que la députée du Loiret Stéphanie Rist "se met dès aujourd’hui [vendredi] à la disposition de l’hôpital d’Orléans pour apporter un soutien en fonction des besoins". Le but : "donner la priorité aux soins et à sa profession de médecin".

"Je serai dès dimanche matin en renfort à la régulation du SAMU, et me tiendrai disponible pour assurer d’autres vacations si nécessaire", explique la députée LREM qui était médecin rhumatologue au CHR d'Orléans avant d'être élue à l'Assemblée en 2017 (elle conserve encore une petite activité de praticienne durant son mandat).