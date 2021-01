Coronavirus : "L'idéal serait de rouvrir fin janvier" dit le patron d'un cinéma de Dordogne

Le gouvernement a annoncé ce vendredi le maintien de la fermeture des lieux de culture, musées, cinémas ou encore salles de spectacle au-delà du 7 janvier, pour cause d'épidémie de coronavirus. Les professionnels comprennent mais espèrent rouvrir le plus vite possible

Depuis ce samedi soir 15 départements ont avancé le couvre-feu à 18h. Essentiellement dans l'est et le sud-est de la France. Nouvelles mesures du gouvernement pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. Le porte parole du gouvernement Gabriel Attal qui a aussi précisé que les lieux de culture comme les musées, les cinémas ou les théâtre ne pourront pas rouvrir le 7 janvier comme prévu.

Un cinéma fermé - illustration © Maxppp - Maxppp

Le patron du cinéma Rex de Sarlat, Arnaud Vialle, s'y attendait. Il espère cela dit pouvoir rouvrir définitivement d'ici la fin janvier : "Ce que je regrette c'est que l'on ne nous ait pas laissé rouvrir le 15 décembre. Maintenant il faut se mettre autour d'une table, bien réfléchir, et bien rouvrir pour le mois de février, pour nous l'idéal serait de rouvrir entre le 20 et le 27 janvier avec une semaine blanche où l'on repasse tous les films que l'on avait arrêtés fin octobre, pour amorcer les vacances de février le plus sereinement possible" dit Arnaud Vialle.

Pour le patron du Rex, la pilule a toujours du mal à passer sur la fermeture des lieux de culture : "il faut comprendre la sottise de laisser ouvert toutes les grandes surfaces et de ne pas laisser ouvert les lieux culturels qui puissent permettre d'aérer l'esprit des gens et de leur donner un peu de joie et de bonheur dans leur cœur. Donc on espère rouvrir début février au maximum, mais pour une durée indéterminée, que l'on soit ouvert tout le temps" termine-t-il.

Pas de quoi étonner non plus Nathalie Elain, directrice du théâtre de l'Odyssée de Périgueux. Elle tente de maintenir au maximum ouvert le théâtre via des résidences d'artistes et de représentations numériques pour le public. Mais elle est très pessimiste quant à la réouverture normale des lieux de culture : "Je ne suis pas étonnée. Je vois bien que depuis le début de cette crise, la gestion du gouvernement est chaotique. On a des infos, et après on se dédit quelques jours après. Moi je n'étais de toute façon pas très optimiste pour janvier. Quand on lit la presse, on voit que les pays anglo-saxons ne voient pas d'ouverture des lieux culturels pour 2021 voire l'année 2022 pour certains... je m'inquiète un peu. Le plus optimiste pour moi, c'est après les vacances de février" dit-elle.