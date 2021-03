Coronavirus : l'Ille-et-Vilaine dépasse le seuil d'alerte maximal, vers de nouvelles mesures sanitaires ?

Avec la Corse et la Nouvelle-Aquitaine, la région Bretagne reste la plus épargnée du pays par l'épidémie de Covid-19, mais depuis un mois, les indicateurs s'affolent.

Ce week-end, un nouveau seuil a été franchi en Ille-et-Vilaine. Le taux d'incidence dépasse désormais les 250 cas pour 100.000 habitants (257). Le département est le seul en Bretagne a avoir dépassé ce seuil d'alerte maximal. Dans d'autres départements, cela a conduit à la mise en place de nouvelles mesures sanitaires.

Près de 70% des lits de réanimation sont occupés

"Nous sommes face à une situation préoccupante et qui s'accélère mais d'autres départements sont encore plus impactés que nous. Il y aura un conseil de défense sanitaire mercredi et peut-être de nouvelles mesures sanitaires, nous serons prêts à y faire face," assure ce lundi 29 mars le président du conseil départemental Jean-Luc Chenut, invité de France Bleu Armorique.

La taux d'incidence fait partie des indicateurs qui conduisent ou non le gouvernement a mettre en place de nouvelles mesures sanitaires, voire un nouveau confinement. Il est observé au même titre que le nombre de patients placés en réanimation. En Ille-et-Vilaine, le taux d'occupation des lits de réanimation atteint quasiment 70% avec 41 malades du Covid dans les services bretons à la date du 28 mars, soit quasiment autant que lors du deuxième pic au mois de novembre.