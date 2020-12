Coronavirus : l'imbroglio sur l'ouverture de la crèche de Léoncel

La crèche est sous le signe de la noix et du séchoir.

La ténacité de la gérante de l'auberge et de la maire de Léoncel a payé. La crèche qui existe depuis cinq ans et attire des milliers de visiteurs dans le Vercors, sera bien ouverte au public. Un imbroglio sur les règles sanitaires a créé la confusion encore ce jeudi 17 décembre.

Musées et salles d'exposition fermés

Tout démarre le 10 décembre lors du point hebdomadaire du Premier ministre, Jean Castex. Les lieux accueillant du public ne rouvrent pas - comme initialement annoncé -, cinq jours plus tard. "J'ai envoyé un message sur le site de la préfecture de la Drôme, explique Isabelle, pour savoir ce qu'il en était de la grande crèche".

Isabelle a prévu d'ouvrir tous les jours du 15 décembre jusqu'à début janvier avec un parcours banalisé dans son auberge. Les visiteurs entrent dans la salle du restaurant et découvrent une exposition de cinq artistes locaux. Puis ils passent par la crèche dans la pergolas fermée pour l'hiver. Enfin ils terminent leur parcours dans la partie bar où un espace de vente à emporter est installé.

"Cela a demandé une grosse organisation", explique Isabelle. Sa demande à la préfecture reste sans réponse... jusqu'à ce mercredi soir. Un jour après l'ouverture au public. "Le message explique que l'espace exposition ne peut pas être ouvert au vu des règles sanitaires", raconte la gérante de l'auberge. Elle se résigne : la crèche ne sera plus visitée.

Autorisation sur le tard

Agacée par la situation, la maire du village, Jacqueline Charve, a reformulé la demande ce jeudi matin auprès de la sous-préfecture de Die. "C'est un rendez-vous pour les habitants de notre secteur. La visite de ce lieu est un réconfort pour toutes nos familles surtout en cette période. Je soutiens ces initiatives qui peuvent valoriser notre patrimoine", réagit-elle.

Mais là... surprise ! Contactée par France Bleu Drôme-Ardèche, la préfecture de la Drôme explique qu'il n'y a en réalité jamais eu d'interdiction formelle. "Il s'agit d'une incompréhension", précise-t-on. Il semblerait qu'un message des services préfectoraux ait été envoyé sans que la sous-préfète n'interdise stricto sensu l'événement.

D'ailleurs, après échanges ce jeudi entre la municipalité et la préfecture, l'événement est finalement autorisé sous respect des consignes sanitaires, du balisage strict du parcours et d'une jauge limitée. L'exposition est bien maintenue en plus de la visite de la crèche.