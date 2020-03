Coronavirus : l'info en Isère vendredi 27 mars

L'essentiel en quelques clics

Le direct en Isère

10h25. Les marchés de Grenoble ont rouvert ce vendredi, avec des mesures de sécurités très strictes. Blandine, une habituée du marché de l'Estacade, trouve cela "très rassurant, aucun client ne touche les légumes, les commerçants ont des masques et des gants, je suis rentrée chez moi sans crainte."

10h15. Ce vendredi, les organisateurs du festival Jazz à Vienne proposent d'animer votre fin de journée tout en restant bien évidemment à la maison. Pour les enfants, comme les grands d'ailleurs, on peut aussi imprimer l'affiche de la 40e édition pour la colorier. Plus de renseignements sur la page Facebook du festival.

9h50. Dans un communiqué, le groupement hospitalier nord-Dauphiné fait le point sur ses quatre centres hospitaliers (Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Pont-de-Beauvoisin et Morestel). "A ce jour, 65 patients ont été confirmés, 26 sont hospitalisés, dont 9 en réanimation", indique la direction. Par ailleurs, le GHND a fait face à deux décès. "La montée en charge que connaît le groupe hospitalier et particulièrement le centre hospitalier Pierre-Oudot, à Bourgoin-Jallieu était attendue et a pu être anticipée." Le CHPO va passer de 10 à 14 lits en réanimation ce week-end et d'autres unités vont libérer des lits. Le GHND est toujours à la recherche de soignants disponibles pour renforcer ses équipes (04.69.15.70.62). A ce jour, plusieurs dizaines de soignants se sont manifestés et rejoindront les équipes en place.

7h50. Serge Taboulot, directeur de Météo France dans les Alpes était notre invité ce vendredi matin. Alors que nous sommes déjà au printemps, Serge Taboulot revient sur cet hiver 2019-2020 marqué par une douceur exceptionnelle. Il parle de "non-hiver" qui préfigurerait "un hiver moyen de 2040", avec une limite pluie-neige très basse et "de rares incursions de la neige en dessous de 1.000 mètres". Le plus paradoxal, est que désormais en cette fin mars, les gelées risquent de ravager une végétation "très en avance".



Bonjour et bienvenue dans ce direct. L'Isère est confinée depuis plus de dix jours, nous continuons et continuerons de vous donner ici l'essentiel de l'information près de chez vous.