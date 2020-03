TÉMOIGNAGE - Coronavirus : l'inquiétude d'une mère de soignante à Châteauroux

Florence habite à Déols dans l'Indre. Sa fille, Mélanie travaille dans un centre de rééducation à Châteauroux. Elle est au contact de malades, ce qui inquiète évidemment sa mère qui souhaite témoigner des difficultés que rencontre le personnel soignant et leur famille

Plus aucun contact

Voilà plusieurs semaines que Florence ne voit plus sa fille Mélanie, soignante, au contact de malades : "Je suis très inquiète. Chaque jour qui passe, je lui dis de se protéger mais il ne faut pas se leurrer : le personnel soignant n'a pas toutes les protections qu'il faut, le danger est réel."

On se sent inutile"

Mélanie ne voit plus ses proches. Pour éviter tout risque de contamination, elle ne voit ni sa mère, ni ses deux enfants de 9 et 7 ans qui restent chez leur père, en attendant le retour de leur mère. "Nous l'attendons tous, on se téléphone, mais c'est insupportable. On se sent inutile." se désole Florence.

Une attente insupportable

Pour Florence, l'attente est devenue insupportable : son sommeil est agité, ses angoisses ne la quittent pas. "Je reste chez moi, je m'occupe à l'intérieur. Je me dis que c'est la seule chose à faire : rester confinée et ne pas prendre de risque. C'est ma façon d'aider ma fille", explique Florence.

"Pour que ma fille puisse revoir ses enfants : restez chez vous !"

Cette mère de soignante enjoint tout le monde à respecter les mesures de confinement, d'observer les gestes barrières. Elle lance un cri du coeur : "Vous avez cette chance de n'avoir que ça à faire, d'attendre que la crise passe. Alors je vous en prie, pour qu'on puisse revoir ma fille, pour qu'elle puisse retrouver ces enfants : restez chez vous !"

Rappelons-le : enfreindre les mesures de sécurité, c'est non seulement se mettre en danger mais aussi mettre en danger les autres.