Coronavirus : l'inquiétude des surveillants de la maison d'arrêt de Dijon face au manque de moyens

Depuis l'annonce des mesures de confinement, l'inquiétude grandit dans les prisons. A Dijon, le syndicat UFAP-UNSA déplore le manque de moyens pour la maison d'arrêt, "rien n'a été entrepris dans les prisons concernant le contact entre les personnels pénitentiaires et la population carcérale." Et d'expliquer, " j'ai encore vu récemment des surveillants, dans l'établissement de Varennes-le-Grand (en Saône-et-Loire) continuer à exercer des fouilles par palpation en étant très proches des détenus, et à chaque départ en promenade, c'est lamentable car on accentue la probabilité de propagation du virus."

Vous ne vous sentez pas en sécurité au quotidien ?

Thierry Cordelette : Comme il n'y a pas de tests pratiqués, on ne sait pas s'il y a des cas avérés de covid-19 donc on peut-être porteurs sans le savoir. Donc oui on ne se sent pas en sécurité, et à partir du moment où il n'y a pas de tests, le principe de précaution doit s'appliquer même dans les prisons.

Quelles mesures réclamez-vous ?

T.C : on demandes des masques, des gants et du gel hydro-alcoolique ou à défaut qu'un système soit mis en place pour éviter ces corps à corps permanents avec les détenus, avec par exemple des portiques de détection de métaux ou bien des systèmes portatifs de détection.

Vous évoquez une gestion catastrophique du COVID-19 en milieu carcéral, à Dijon que vous dit la direction ?

T. C : On a l’impression qu'au plus haut niveau du pays c'est le grand flou. On est une sorte de conseils en palliatifs et les personnels ont le sentiment d'être esseulés. C'est un peu la panique à bord" et on se retrouve nous, représentants du personnel à répondre sur le plan technique à des questions des personnels paniqués qui n'ont pas de réponses claires.

Les autres victimes ce sont les détenus, qui vivent mal ces mesures, comme à Chalon-sur-Saône ce mardi, avec un mouvement de grogne des détenus qui ne voulaient pas regagner leurs cellules, comment gérer ça ?

T. C : C'est usant car on ne peut laisser faire la grogne des détenus et à la fois on doit faire preuve de diplomatie. Tout ça arrive car il y a une suppression des parloirs. Alors on explique et on fait preuve de pédagogie mais c'est difficile. Pour le moment à chaque fois, ça s'est bien terminé. Mais on le sait, ça va durer mais en revanche on ne sait pas si la population carcérale va continuer à obtempérer ces prochaines semaines.

La télé gratuite en cellule, proposée par la Chancellerie, c'est une bonne idée ?

T. C : pour certains détenus oui mais pour d'autres, ceux qui attendent les parloirs ça ne changera rien.

Face à ces tensions, pouvez-vous exercer un droit de retrait ?

T. C : non pour les personnels pénitentiaires, nous sommes sous statut spécial et il y a pas de possibilité de droit de retrait. En revanche, il est clair que si on continue d'exposer de la sorte les personnels pénitentiaires, nous appellerons les personnels à prendre, à titre individuel toutes les mesures pour se protéger et protéger leurs familles. On va réagir c'est sûr.