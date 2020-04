Coronavirus : l'Insee observe une hausse de 20% de décès dans les Hauts-de-France

L'épidémie de coronavirus a entraîné une hausse de 20% des décès dans les Hauts-de-France, selon l'Insee. C'est le département de l’Oise qui enregistre la plus forte progression avec 53,5% de décès en plus par rapport à la même période l'an dernier.

Le nombre de décès est en forte hausse dans les Hauts-de-France à cause de l'épidémie de coronavirus. L'Insee a recensé 6 870 morts dans la région entre le 1er mars et le 6 avril dans la région, soit 1 140 de plus que l'an dernier à la même période. Cela représente une augmentation de 20%. Si on compare avec la moyenne des cinq dernières années, la progression est de 15%.

Avec une hausse de 20% des décès, la région Hauts-de-France se situe dans la moyenne nationale © Radio France - Eric Turpin

Avec 20% de décès en plus, la région Hauts-de-France se situe dans la moyenne nationale. Dans la classement des régions, elle pointe à la cinquième place derrière l'Ile de France (+71,8% de décès), Grand-Est (+54,6%), Mayotte (+30,1%) et ex-æquo avec la Bourgogne-Franche-Comté.

50% de décès en plus dans l'Oise

C'est le département de l'Oise qui enregistre la plus forte hausse avec 53,5% de décès en plus par rapport à la même période en 2019. La hausse est forte également dans l'Aisne avec 38,2% de morts en plus. La progression est de 26,1% dans la Somme, de 15,4% dans le Nord. Le Pas-de-Calais est le département qui enregistre l'augmentation la plus faible avec 3,2% de décès supplémentaires par rapport à la même période l'an dernier.

Dans les Hauts-de-France, l'Oise est le département qui enregistre la plus forte progression de décès © Radio France - Eric Turpin

Les hommes davantage touchés que les femmes

L'insee confirme ce que l'on sait déjà. Les hommes sont plus touchés que les femmes par l'épidémie de coronavirus. Le nombre de décès progresse de 22,2% chez les hommes dans notre région. La hausse est de 17,7% chez les femmes. Cette tendance se confirme dans tous les départements sauf dans le Nord où la hausse des décès est plus importante chez les femmes.