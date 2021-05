Coronavirus : l'intérêt du port du masque en extérieur de plus en plus remis en question

Cette semaine, le ministre de la Santé Olivier Véran a laissé entendre que l'obligation de porter le masque à l'extérieur pourrait être levée à partir de cet été, sans s'engager formellement sur une date. Tout dépendra de l'avancée de la campagne de vaccination, a-t-il précisé. "Nous savons que la vaccination protège des formes graves et nous pensons qu'elle protège bien de la diffusion du virus et donc du risque d'épidémie. Quand suffisamment de Français vont être vaccinés, on pourra envisager de baisser la garde".

L'intérêt du port du masque en extérieur est de plus en plus remis en cause

Dans les Alpes-Maritimes, depuis lundi, le port du masque n'est plus obligatoire sur les plages, dans les parcs, les jardins, au bord des plans d'eau, lacs et des bases de loisirs. Dans le Var, Michel Kaidomar, conseiller municipal de St Raphael et chef du service réanimation de l’hôpital de Fréjus St-Raphael ne voit pas non plus l'intérêt de porter le masque sur la plage : "en plein air, lorsque les endroits sont aérés et les gens sont à distance, son utilité est discutable voire nulle".

À Marseille, beaucoup de Marseillais ne portent déjà plus le masque en extérieur et notamment sur la plage. Aux Catalans, alors que le masque est obligatoire, il est bien difficile de trouver une personne allongée sur le sable, masquée. Et chacun à sa raison : "j'étouffe sous le masque", "il fait trop chaud à la plage pour le porter", "le masque m'empêche de bronzer".