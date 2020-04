Coronavirus : L'Olympique de Marseille lance "la compo" pour venir en aide aux personnels soignants

"Combat quotidien, c'est le morceau qui propose l'OM à travers l'association de plusieurs rappeurs marseillais, une chanson et un clip dans lequel apparaissent des joueurs d'hier et d'aujourd'hui, de Steve Mandanda à Basile Boli en passant par Jordan Amavi ou Morgan Sanson

Les fonds viendront en aide aux personnels de l'APHM mais aussi les plus démunis

Une initiative de l'OM Fondation qui rassemble les rappeurs Kemmler, Zamdane, Saïd du groupe IAM, on y voit aussi apparaître Luka Peros, alias "Marseille" dans la série Casa del Papel au milieu de nombreux anonymes et personnels soignants en blouse et masqués

La plateforme de collecte de fonds est à retrouver sur: https://soutenir\.ap\-hm\.fr