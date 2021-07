L'OM retrouve (enfin) ses supporters face au Servette Genève

L'Olympique de Marseille retrouve ses supporters ce jeudi soir. Une grande première depuis le début de la crise sanitaire. Malgré le contexte épidémique, le préfet des Bouches-du-Rhône autorise 5.000 spectateurs au stade Parsemain à Fos-sur-Mer pour voir les joueurs de Jorge Sampaoli affronter les Suisses du Servette Genève. C'est le troisième match d'avant-saison après les victoires face à Martigues (3-0) et Sète (2-1).

Comme un concert test pour l'OM

Au-delà du résultat, des nouveautés notamment des recrues olympiennes, ce match a une saveur singulière pour l'OM qui passe un test grandeur nature dans la perspective du retour des supporters au stade Vélodrome.

D'abord en amical le 31 juillet, une demi-jauge de 30.000 spectateurs face aux Espagnols de Villareal. Puis en compétition avec la réception de Bordeaux mi-août pour la 2e journée de Ligue 1, avant Saint-Etienne pour la 4e journée. D'ailleurs face aux Verts, l'OM espère un stade plein comme l'a expliqué sur France Bleu Provence, le nouveau directeur de l'information du club, ancien journaliste Jacques Cardoze.

Comment assister au match ?

Pour accéder au stade Parsemain, il faudra en plus de son billet d'entrée, présenter un pass sanitaire en format papier ou numérique. Pensez bien à imprimer votre attestation de vaccination ou vérifiez bien le QR code sur votre portable directement dans l'application TousAntiCovid.

Le pass sanitaire est valable dans trois cas indépendants : une vaccination complète, un test PCR négatif de moins de 48 heures ou bien un certificat d'immunité après avoir été contaminé il y a plus de quinze jours et moins de six mois. Une pièce d'identité obligatoire vous sera demandée, sans quoi il ne sera pas possible d'entrer au stade.

Les portes du stade ouvriront à 19 heures. Il est conseillé d'arriver en avance, les documents sanitaires à porter de mains et faciles à présenter. Sachant que chaque contrôle est estimé entre 20 et 40 secondes. Sans compter l'habituelle fouille des sacs et palpations par des agents assermentés. Enfin, précision utile, le port du masque est obligatoire autour et dans le stade.