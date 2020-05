Coronavirus : l’OM va "franchir un nouveau cap" pour ses dirigeants

Le rendez-vous est pris. La saison prochaine, l’Olympique de Marseille va "franchir un nouveau cap", selon Jacques-Henri Eyraud dans un communiqué publié ce samedi.

Deux jours après l’annonce officielle de la fin du championnat de foot français, le président du club marseillais est aussi revenu sur le classement de la Ligue 1. L’OM est deuxième, derrière les Parisiens, champions.

Si la saison 2019-2020 a été écourtée par le coronavirus, elle est tout à fait hors normes pour les Marseillais qui méritent leur statut de dauphin du PSG. D’abord parce qu’ils ont mis fin à une attente interminable pour leurs supporteurs qui désespéraient depuis sept ans de revoir l’OM en Ligue des champions.

De retour en Ligue des champions après sept ans d'absence

Ce sera donc chose faite, la saison prochaine. Et les Olympiens peuvent y aller la tête haute, puisqu'ils se sont qualifiés directement pour la plus prestigieuse des compétitions européennes en terminant deuxième de Ligue 1.

Une place à laquelle ils se sont accrochés comme à une fauteuil qu’ils n’ont plus quitté depuis le 10 novembre dernier. Grâce à une série de 14 matchs sans défaite. Et grâce aussi à la pâte du « Special Two », l’entraîneur portugais André Villas-Boas. Ce dernier a su redonner un souffle à une équipe privée de son meilleur attaquant, Florian Thauvin, blessé à la cheville dès le début de saison.

Affluence record pour le Vélodrome

Cette recette gagnante a fait revenir les supporters. Le Vélodrome a enregistré une fréquentation moyenne de plus de 53.000 spectateurs. L’une des meilleures en Europe et pour l’OM.

De quoi donner le sourire à son propriétaire, Franck Mc Court qui, dit-il, "a hâte de partager les années à venir" aux côtés du peuple marseillais. Les dirigeants de l'OM donnent d'ailleurs rendez-vous aux supporters pour fêter ce résultat. Bien sûr, "dès que les conditions sanitaires" le permettront.