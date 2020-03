Coronavirus : l'OM va mettre ses joueurs au chômage partiel

Comme c'est la règle pour toute entreprise durant une baisse d'activité, les joueurs marseillais ne toucheront plus que 84% de leur salaire net.

Face à la pandémie de coronavirus, l'Olympique de Marseille va mettre ses salariés en chômage partiel, après la suspension de la Ligue 1. Les joueurs marseillais ne vont donc plus toucher que 84% de leur salaire net. C'est la règle du chômage partiel valable pour toute entreprise durant une baisse d'activité. Et c'est ce que vit l'OM depuis le week-end dernier et probablement pour plusieurs semaines encore.

Baisse de 16% sur les salaires

Les footballeurs olympiens vont donc subir une baisse de leur salaire de 16%. Si un joueur gagne 50.000 euros net, il ne touchera que 42.000 euros. Sur ces 42.000 euros réglés par l'OM, le club recevra la prise en charge de l'État, au maximum 4,5 fois le SMIC, et dans cet exemple précis d'un salaire élevé, 5.400 euros.

Devant l'incertitude quant à l'évolution de la propagation du Covid-19, la Ligue de football professionnelle (LFP) n'ayant donné aucune date de reprise pour la Ligue 1, ce chômage partiel pourrait s'étendre sur un voire deux mois. Certains clubs iront-ils jusqu'à demander à leurs joueurs de baisser leur salaire ? C'est une possibilité.

En attendant, le choix du chômage partiel est validé par quasiment tous les clubs de Ligue 1. Et il va permettre de soulager un peu les finances de l'OM, dans le rouge vif depuis plusieurs saisons.

Après cette décision, Franck McCourt, le propriétaire de l'OM, salut les efforts des salariés du club pour limiter, dit-il, "la pandémie".