Coronavirus : beaucoup de questions sur les Halles toujours ouvertes à Dijon, le maire s'explique

Malgré le confinement décidé par le gouvernement, les marchés restent ouverts. Une mesure qui fait beaucoup réagir à Dijon. Le maire, François Rebsamen, s'en explique dans une vidéo adressée hier aux dijonnaises et dijonnais.

Les mesures de confinement sont entrées en vigueur depuis mardi midi, mais pour les autorités il y a encore trop de monde dehors. Cette proximité humaine risque d'accélérer la propagation du virus alors le ton monte, la préfecture de Côte-d'Or a interdit samedi l'accès aux forêts domaniales dans le département. Et si à Dijon, la promenade est désormais interdite sur les bords du lac Kir, le marché alimentaire des Halles reste ouvert.

De nombreuses questions des habitants

Mais face aux nombreuses questions des dijonnaises et dijonnais posées à la ville, François Rebsamen a décidé de s'expliquer. Le maire a donc adressé une vidéo à ses administré.e.s pour leur expliquer cette décision. "Les Halles n'ont aucune raison de fermer, en tout cas pas plus que les grandes surfaces alimentaires" explique l'élu, qui poursuit, "les consignes de distance y sont respectées et la régulation est renforcée à l'entrée."

"Nous avons tout intérêt à valoriser et à soutenir les maraîchers locaux - François Rebsamen, maire de Dijon

Valoriser et soutenir le maraîchage local

"Nous avons tout intérêt à valoriser et à soutenir les maraîchers locaux qui apportent leurs produits frais. C'est en tout cas la consigne du ministre de l'Agriculture et j'en suis heureux jusqu'à nouvel ordre" conclut l'élu dans cette vidéo.