Coronavirus : l'ouverture des jardins familiaux de Lunel permet aux plus fragiles de sortir la tête de l'eau

Pour certaines familles ou pour des retraités, les jardins familiaux peuvent être vitaux. A Lunel, la mairie a décidé d'autoriser l'accès aux Jardins de la Lune, 55 parcelles d'environ 200 m2, prêtés à des familles qui y cultivent des fruits et légumes. Dès le début du confinement, ces familles se sont inquiétées de ne plus pouvoir se rendre dans leurs jardins. De nombreux appels ont été faits auprès du maire, Claude Arnaud, via les réseaux sociaux. Mais depuis quelques jours, une vingtaine de famille peut à nouveau semer, récolter des légumes et prendre un peu l'air. Les consignes de sécurité sanitaires et les gestes barrières sont respectés ; une seule personne par parcelle et pour une heure maximum. Il suffit de cocher la case "1ère nécessité" sur l'attestation.

Les familles en ont vraiment besoin, pour nourrir les enfants et prendre un peu l'air- Misti François

Mais c'est déjà ça selon Misti François, la présidente des Jardins de la Lune "vous savez j'ai beaucoup de gens qui ne touchent pas plus de 1000 euros par mois, des familles qui ont des enfants à nourrir, des retraités. En ce moment, on récolte les fèves et les petits pois, les salades c'est toute l'année. Et puis, il y a les poules. Ça fait des protéines. Et puis, ça donne un bol d'oxygène parce que c'est angoissant de rester enfermés " Les plus âgés ne sortent pas mais "on s'occupe de leurs jardins en attendant qu'ils puissent sortir sereinement. C'est la solidarité".

La plupart de ces familles vive en HLM, sans jardin, ni terrasse.

A Montpellier, les jardins familiaux viennent de rouvrir avec là aussi les consignes de sécurité et les gestes barrières de rigueur.