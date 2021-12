Coronavirus : l'Université d'Aix-Marseille annonce le retour des cours à distance au début 2022

L'Université d'Aix-Marseille dit "anticiper" l'évolution de la 5e vague de Covid-19 après les fêtes de Noël. Les cours seront donc à distance du 3 au 15 janvier 2022. La mesure concerne tous les cursus sauf les étudiants en santé. Les travaux pratiques et les examens sont maintenus en présentiel.

Comme un retour en arrière. Près de deux ans après le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'Université d'Aix-Marseille annonce le retour des cours à distance du 3 au 15 janvier 2022. Sur France Bleu Provence, Eric Berton, le président de la faculté qui regroupe 80.000 étudiants sur ses différents sites, justifie la mesure : "c'est de la prévention. On anticipe une évolution défavorable de la 5e vague après les fêtes de Noël. Il s'agit aussi de préserver les examens sur sites, programmés à partir de mi-janvier".

Les cours à distance concernent tous les étudiants "sauf les étudiants en santé comme médecine, pharmacie, etc." détaille Eric Berton. Les travaux dirigés (TD) et les cours magistraux (CM) se feront à distance, en revanche les travaux pratiques (TP) et les partiels sont maintenus en présence". La direction de l'Université indique que l'accueil sur sites est maintenu "en cas de fracture numérique". En clair pour les étudiants privés de matériels informatiques ou de réseau internet.