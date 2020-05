Coronavirus : l'Université de Nîmes invite le député Philippe Berta pour faire le point sur la recherche

Philippe Berta préside en tant que député du Gard le groupe parlementaire sur la recherche sur le COVID-19. Le jeudi 14 mai à 18, en direct de la page Facebook d'Unîmes, il présentera le rôle de ce groupe et fera le point sur les avancées des différents projets de recherche engagés. Nommé par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée Nationale, Philippe Berta est chargé du suivi, de l’accompagnement et de la facilitation des travaux de recherche sur le virus et les traitements possibles. Professeur en biologie, génétique, biochimie, biotechnologie à l’Université de Nîmes, Philippe Berta est rattaché à l’INSERM-unité 1047 (virulence bactérienne et maladies infectieuses) depuis une dizaine d’années. Il est également à l’origine de la création de l’École de l’ADN en 1998 à Nîmes.

Une conférence d'une vingtaine de minutes

Depuis le 28 avril, l'Université de Nîmes donne la parole chaque semaine à un enseignant-chercheur de l’université pour une "Conférence Confinée". Depuis chez lui, il explore un sujet en lien avec ses thématiques de recherche. D’une durée de 20 minutes, ces "Conférences Confinées" sont destinées aux étudiants et personnels de l’université tout comme au grand public. Elles sont diffusées en direct sur la page Facebook de l'université et suivies d’une séance de questions.