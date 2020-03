Coronavirus : au moins un cas à l'UFR de pharmacie d'Amiens, l'UPJV en annonce deux

"Deux étudiants, inscrits à l'UFR de Pharmacie respectivement en 2ème et 3ème année, ont été déclarés positifs au test de dépistage du coronavirus Covid-19", annonce l'Université de Picardie Jules Verne dans un communiqué ce samedi soir. Selon l'université, ils étaient "présents en cours en début de semaine dernière" et "se sont rapidement confinés chez eux, dès les symptômes du virus ressentis". Ils ne sont "actuellement pas hospitalisés" et sont donc maintenus à domicile, ajoute l'université, mais leur cas n'inspire pas d'inquiétude.

Deux cas selon l'UPJV, un seul selon la préfecture

La préfecture de la Somme avait indiqué vendredi soir qu'une étudiante de l'UPJV de 21 ans avait été admise au CHU d'Amiens pour un cas de coronavirus. Elle confirme ce samedi soir qu'elle est bien étudiante à l'UFR de pharmacie, mais selon la préfecture c'est le seul cas confirmé de coronavirus sur le campus d'Amiens. L'autre cas n'est pas confirmé, selon les autorités. L'UPJV, elle, répond que les deux cas ont été confirmés par un "bilan consolidé" transmis par l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France.

L'UFR reste ouvert, avec des consignes de prudence

Les cas 'contact' directs qui ont fréquenté les mêmes cours que les étudiants concernés sont en tout cas "pris en charge par l'Agence régionale de santé", indique ce samedi l'université. L'UPJV donne de nouvelles consignes de prudence pour les personnels du site Saint-Charles, où se trouve l'UFR de pharmacie, qui reste ouvert. En l'espèce, "surveillez votre température 2 fois par jour", "évitez tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées…)" ou encore d'éviter les sorties non indispensables.