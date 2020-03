Coronavirus : l'usine de pâte à papier Smurfit de Biganos "indispensable à la vie de la nation"

L'économie tourne au ralenti mais certaines entreprises fonctionnent à plein régime. C'est le cas de l'usine de pâte à papier Smurfit Kappa à Biganos. La préfecture de la Gironde lui a demandé de maintenir se production. Car sans pâte à papier, pas d'emballage alimentaire ni pharmaceutique. Il n'y a donc pas de chômage technique pour les 450 salariés de l'usine.

La lettre adressée par Fabienne Buccio au PDG de Smurfit Kappa est très clair : _"_votre entreprise relève des établissements qui sont indispensables à la vie de la nation. Au regard de la crise sanitaire actuelle, il est essentiel d'assurer la continuité de votre production d'emballage pour les secteurs pharmaceutiques et alimentaires."

On a besoin d'assurer la chaîne de distribution. Sans notre papier on ne pourrait plus distribuer de paracétamol en pharmacie