Coronavirus : l'Yonne échappe à un renforcement du couvre-feu dès ce samedi

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dévoilé à 13 heures la liste des départements concernés par un couvre-feu renforcé à 18 heures à partir de demain. Six des huit départements de la région Bourgogne Franche-Comté sont concernés, pas l'Yonne.

A partir de ce samedi un couvre-feu avancé sera instauré, dès 18 heures, dans 15 départements de l'hexagone. La liste a été dévoilée ce vendredi par Gabriel Attal, invité du journal de 13 heures de TF1. L'Yonne et la Côte d'Or n'en font pas partie.

Les départements concernés par le couvre-feu en Bourgogne Franche-Comté

Ces départements sont en majorité situé dans la partie Est de la France où l'épidémie sévit le plus en ce moment. Dans notre région, la Bourgogne-Franche Comté, la mesure concerne six départements sur huit :

Doubs

Jura

Haute-Saone

Saone-et-Loir

Nièvre

Territoire de Belfort

L'Yonne et la Côte d'Or ne sont pas concernées

En ce début de semaine le Préfet de région avait annoncé une liste de sept départements comprenant l'Yonne, les concertations menées et les chiffres de l'épidémie ont visiblement permis au département d'échapper à ce nouveau tour de vis sanitaire, il en va de même pour nos voisins de la Côte d'Or.

Pour autant la situation reste très inquiétante. Selon les dernières données communiquées par l'Agence Régionale de Santé ce jeudi le taux d'incidence était de 176 cas pour 100 000 habitants, toujours dans le seuil d'alerte et largement au dessus de la moyenne nationale. Ce taux est même de 203 cas pour 100 000 habitants chez les icaunais de 65 ans et plus. Par ailleurs, la barre des 4000 décès provoqués par le coronavirus a été franchie en Bourgogne Franche-Comté.

Pour les départements non concernés par la mesure le couvre-feu reste, lui, en vigueur à partir de 20 heures. Par ailleurs, les cinéma, théâtres et salles de spectacle ne pourront pas rouvrir comme attendu le 7 janvier prochain a indiqué Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.