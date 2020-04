Coronavirus : la 15e édition du Hellfest est annulée, reportée à juin 2021

C'était inévitable, c'est désormais acté. La 15e édition du Hellfest, qui devait se dérouler à Clisson (Loire-Atlantique) du 19 au 21 juin, est annulée. Le patron du festival de métal, Ben Barbaud, l'a annoncé au Parisien ce mercredi après-midi.

Un arrêté interdit le festival

Le festival, qui affichait complet et devait encore accueillir 180.000 spectateurs cette année, est reporté en juin 2021. Deftones, Deep Purple ou encore System of a Down étaient à l'affiche de l'édition 2020.

"Je viens d'apprendre ce mercredi après-midi par les autorités de l'Etat qu'un arrêté interdit notre manifestation. Elles ne sont ni en mesure d'accompagner le montage de la manifestation ni de garantir les dispositifs de sécurité et de secours pendant, explique Ben Barbaud au Parisien. Cet arrêté me permet d'annuler les contrats avec les artistes et les prestataires pour cas de force majeure, et donc de ne pas alourdir nos pertes."