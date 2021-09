Coronavirus : La baisse des hospitalisations se poursuit dans le Gard

Comme tous les mardis et vendredis l'ARS Occitanie fait le point sur l'épidémie de Covid-19 dans la région et cette fois encore la baisse du nombre de cas et de personnes hospitalisées dans le Gard.

Ce mardi 21 septembre, 199 personnes sont encore en réanimation et soins critique dans la région Occitanie selon l'ARS mais c'est 39 de moins en quatre jours. Concernant les hospitalisations on en compte 819 en cours, soit 73 de moins que vendredi. Et la baisse se poursuit aussi dans le Gard.

108 personnes hospitalisées dans le Gard

Une décrue légère mais une décrue quand même :108 personnes hospitalisées, c'est deux de moins que vendredi. 30 personnes sont en réanimation dans le Gard, c’est trois de moins en quatre jours. En Lozère, il n'y a quasiment plus de malades du Covid à l'hôpital : deux hospitalisations soit une personne de moins que vendredi et plus aucun malades en réanimation. Concernant le taux d'incidence il est de 95,9 dans le Gard et de 47,2 en Lozère.