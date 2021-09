Coronavirus : La baisse des hospitalisations se poursuit dans le Gard

Comme tous les mardis et vendredis, l'ARS Occitanie publie son bulletin sur l'épidémie de Covid-19. Ce mardi 28 septembre on observe une légère baisse des hospitalisations dans le Gard

L'amélioration de la situation sanitaire se poursuit peu à peu en dans la région Occitanie. "C'est encourageant mais restons vigilants avant cet automne" préviens l'ARS dans son bulletin en date du mardi 28 septembre.

Trois personnes de moins à l'hôpital dans le Gard

On observe une légère baisse des hospitalisations dans le Gard avec actuellement 102 personnes hospitalisées à cause du Covid c'est trois de mois que vendredi. Il reste toujours 28 personnes en réanimation le stable reste stable en quatre jours. En Lozère il reste une seule personne à l'hôpital à cause du Covid. Concernant le taux de d'incidence il poursuit aussi sa baisse avec 62,8 cas de Covid pour 100 000 habitants dans le Gard et 27, 5 en Lozère.