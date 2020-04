Coronavirus : La banque alimentaire du Calvados lance un appel aux dons

Dans un communiqué publié ce samedi, la Banque alimentaire du Calvados demande le soutien du monde agricole et lance un appel aux dons. Près de 10 000 personnes par semaine sont aidées par les associations du département. Elles manquent de fruits et légumes pour une alimentation équilibrée.

La banque alimentaire du Calvados a besoin de fruits et légumes pour proposer des repas équilibrés à ses bénéficiaires.

"Le nombre de personnes dépendantes de l’aide alimentaire est en forte croissance et les sollicitations auprès des associations caritatives sont plus fortes que jamais", explique la Banque alimentaire du Calvados dans un communiqué publié ce samedi.

Actuellement sur le département du Calvados, la Banque Alimentaire aide 41 points de distribution tenus par des associations caritatives ou CCAS de communes en leur fournissant gratuitement des produits alimentaires. Près de 10 000 personnes sont ainsi aidées chaque semaine sur le département.

"Les associations sont très sollicitées avec un nombre de personnes se présentant lors des distributions parfois près du double qu’habituellement. Le besoin en aide alimentaire est aussi plus important dans les familles à faible revenu, car les enfants scolarisés ne bénéficient plus d’un repas scolaire le midi", poursuit l'association.

Besoin de fruits et légumes

La collecte « grand public » de la Banque alimentaire, qui devait avoir lieu début avril dans les grandes surfaces, a été annulée pour cause de confinement.

C’est pourquoi, la Banque alimentaire du Calvados lance un appel à la générosité des entreprises de l'agroalimentaire et des producteurs de fruits et légumes, car ce sont les produits qui manquent le plus pour permettre une alimentation équilibrée.

"Le soutien du monde agricole nous est indispensable en cette période difficile : pommes de terre, légumes de saison, fruits, produits laitiers, volailles", conclut l'association.