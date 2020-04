Coronavirus : la bénédiction des Rameaux à distance via les réseaux sociaux ce dimanche

Pour les catholiques, le dimanche des Rameaux rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé par la foule. Cet événement marque aussi le début de la "semaine sainte" qui conduit jusqu'à la fête de Pâques. Le confinement dû à l'épidémie de coronavirus bouleverse évidemment la célébration des rameaux aujourd'hui.

Pas de procession possible cette année

"D'ordinaire, on aime bien démarrer dehors et faire de grandes processions, explique ainsi le père Xavier de Longcamp, prêtre de la paroisse de Fleury-les-Aubrais. Cette année, on avait demandé à la mairie de Fleury l'autorisation de démarrer depuis la cour du presbytère, qui est à quelques centaines de mètres de l'église, bénir les rameaux dehors et aller en procession, tous ensemble. Ce ne sera bien sûr pas possible...."

Pour autant, la bénédiction des rameaux aura bien lieu ce dimanche. Mais ce sera à distance, et via les réseaux sociaux. "J'utilise tout simplement mon smartphone, je le mets sur un pied, et je lance un Facebook Live", explique le père Xavier, qui utilise cette technologie depuis le confinement pour célébrer la messe le dimanche, installé dans le petit oratoire de l'église de Fleury, et assisté par deux séminaristes qui jouent de la guitare.

Une bénédiction à distance, comme le pape !

C'est avec ce procédé que le prêtre procédera ce dimanche à la bénédiction des rameaux, comme il l'a annoncé sur la page Facebook de la paroisse, en invitant chaque fidèle à se munir d'un végétal et à suivre la célébration en direct sur le réseau social :

Ordonné prêtre en 2005, le père Xavier de Longcamp n'a jamais vécu une telle situation de bénédiction à distance, qui est au fond dans la même logique que les bénédictions urbi et orbi réservées au pape. "J'aime bien me moquer de moi-même en disant que ma bénédiction, c'est celle d'un curé, donc qu'elle est de courte portée, alors que celle du pape s'étend sur la ville et le monde entier ! Ma bénédiction sur les rameaux ira sur tous les paroissiens qui le voudront et qui se muniront de n'importe quel bout de végétal : la bénédiction ira jusque dans les maisons - enfin, on le croit, c'est un acte de foi ! Evidemment, certains auront du mal à croire que ça va jusque dans leur maison, mais de toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix !"

Le rendez-vous ce dimanche est à 11h en direct sur la page Facebook Live de la "paroisse catholique Fleury Consolation Saran Semoy Chanteau" . Dimanche dernier, 130 personnes ont suivi la messe sur ce lien, "dont une à New-York", s'amuse le prêtre.

L'interview et les explications du père Xavier de Longcamp sont disponibles ci-dessous :