Coronavirus : la braderie d'automne de Charleville-Mézières reportée

La braderie d'automne de Charleville-Mézières est annulée pour le moment. Elle devait se tenir initialement les 6 et 7 novembre sur un périmètre qui comprend les rues piétonnes de la ville et le cours Briand. Mais au vu de l'augmentation des cas de Covid-19 dans les Ardennes, les organisateurs de l'événement ont préféré l'annuler.

Pour des raisons sanitaires, la jauge maximale imposée est de 1500 personnes. Or environ 700 habitants résident déjà dans le quartier de la braderie. Avec en plus quelque 300 camelots et salariés du commerce, un total de 1000 personnes seraient déjà sur place.

Maintenir cet événement "pour 500 visiteurs n'aurait aucun sens", annonce la ville de Charleville-Mézières sur son compte Twitter. Les organisateurs ajoutent que la braderie sera reportée après la crise sanitaire, quand les conditions seront meilleures.