Coronavirus : la Bretagne peut effectuer 2.000 tests par jour

Le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne, Stéphane Mulliez était l'invité de France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel ce mardi 14 avril après l'allocution du président de la République. Il a fait le point sur l'épidémie et sur les tests.

La France devrait mettre fin au confinement à partir du 11 mai. Emmanuel Macron l'a annoncé ce lundi 13 avril lors d'une allocution à la télévision et à la radio. Le Président de la République a précisé que ce "déconfinement" ne serait possible que si la propagation du virus a effectivement ralenti.

Invité de France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel ce mardi 14 avril, Stéphane Mulliez, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne assure que dans la région la pandémie semble marquer le pas. "Nous avons un plateau 500 hospitalisations depuis plusieurs jours. Nous pouvons considérer que cette stabilisation et que la petite baisse des hospitalisations en réanimation sont aussi liées aux bons résultats liées au confinement."

Un mois pour travailler sur la réouverture des écoles

Dans les cabinets de médecins de ville, les signaux indiquent aussi une stabilisation de la progression du virus. "Il faut continuer à respecter les gestes barrière et les mesures de confinement. C'est essentiel. La date du 11 mai donne un point de mire c'est important pour organiser la reprise de l'activité."

Le président de la République a d'ailleurs annoncé une réouverture "progressive" des établissements scolaires et des crèches, suscitant une inquiétude chez certains parents. "Sur le sujet nous avons un mois pour voir comment organiser au mieux les choses avec le rectorat et la préfecture."

Une capacité de test en augmentation

Dans son allocution, Emmanuel Macron a également évoqué les tests. "Toute personne ayant un symptôme devra pouvoir être testée à partir du 11 mai. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge", a précisé le président. En Bretagne, les hôpitaux de Brest et Rennes sont en mesure d'effectuer les tests de dépistage du Covid-19 depuis le début de la crise. "Huit laboratoires publics sont également mobilisés et nous avons aussi mobilisés les laboratoires privés. Nous avons maintenant une capacité de 2.000 tests par jour et nous allons continuer à travailler pour augmenter ces capacités de tests," a enfin précisé Stéphane Mulliez.