Coronavirus : la Bretagne pourrait accueillir de nouveaux malades

Ce mercredi 1er avril, trois hôpitaux bretons de Brest, Saint-Brieuc et Rennes ont accueilli 36 malades atteints par le Coronavirus, venus d'Îlle-de-France. Ces patients, en réanimation ont été sortis des unités où ils étaient accueillis afin de soulager les établissements franciliens.

Deux trains ont été spécialement aménagés et mis sur les rails pour transporter ces malades de région parisienne vers le Bretagne. "L'opération s'est bien passée," a tenu a saluer Stéphane Mulliez, le directeur de l'Agence régionale de santé de de Bretagne ce jeudi 2 avril sur les antennes de France Bleu Armorique et France Bleu Armorique. "Je tiens à saluer la mobilisation de toutes les équipes. C'était une certaine émotion d'accueillir ces patients en Bretagne."

70 volontaires soignants mobilisés en Île-de-France

Questionné sur la possibilité de voir arriver de nouveaux patients issus d'autres régions dans les hôpitaux bretons, Stéphane Mulliez a répondu qu'il "n'était pas impossible" que la Bretagne "soit à nouveau sollicitée dans les prochains jours". "La situation reste très critique pour l'Île-de-France et le Grand Est," a-t-il ajouté. Si la Bretagne accueille des malades, des soignants bretons ont également été envoyés dans établissements parisiens. 70 volontaires se sont mobilisés pour renforcer les équipes en Île-de-France.

La région Bretagne est en capacité de recevoir ces malades car le pic de la pandémie pourrait être moins important que dans d'autres régions de France. "C'est toute la stratégie à laquelle nous travaillons depuis plusieurs semaines, à la fois par le confinement et en ayant déplacé les interventions non urgentes dans les hôpitaux dans les premières semaines et en ayant augmenté les places en réanimation."