Coronavirus : la Bretagne s'en sort-elle vraiment mieux face au virus ?

Depuis le vendredi 30 octobre une nouvelle période de confinement a démarré en France. Il s'agit pour le gouvernement de faire face à une nouvelle vague de contaminations au Covid dans le pays. Si la situation est critique dans le sud-est et pousse les autorités à transférer des malades dans d'autres hôpitaux de France, la Bretagne semble plus épargnée par le virus. Les indicateurs sont pourtant en hausse.

Le constat

Depuis la rentrée de septembre, toutes les courbes des différents indicateurs montent en flèche. Le rythme des contaminations s'est accéléré. En Ille-et-Vilaine, près de 14.000 cas supplémentaires ont été recensés ces deux derniers mois, c'est quasiment neuf fois plus qu'entre la mi-mai et début septembre. Les quatre départements bretons connaissent cependant une augmentation dans les mêmes proportions. Au même moment, début septembre, les décès dans les hôpitaux et les Ehpad ont augmenté eux aussi. Pas moins de 90 malades du Covid sont morts en deux mois dans ces établissements soit deux fois plus qu'entre mai et septembre.

Dans le même temps, les hospitalisations ont explosé. Elles sont revenues au même niveau qu'au mois d'avril. La moitié des lits de réanimation est désormais occupée dans la région. Un seul signe positif permet de contraster ce bilan. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs recensés pour 100.000 habitants, semble freiner sa montée. En Ille-et-Vilaine - sous l'effet du couvre-feu ? - la courbe a même amorcé une chute.

Le comparatif

Pour une analyse plus juste, il convient de comparer la situation de la Bretagne avec celles de deux régions voisines : la Normandie et les Pays-de-la-Loire. Elles comptent toutes les trois plus ou moins de 3,5 millions d'habitants. C'est un fait, la Bretagne est moins touchée par le coronavirus que ces deux régions. Il y a par exemple, deux fois moins de Bretons hospitalisés (517) à cause du coronavirus qu'en Normandie (1097). Selon les chiffres communiqués lundi, à peine la moitié des lits de réanimation sont occupés en Bretagne, quand ce chiffre atteint les 55% en Normandie et même 64% dans les Pays-de-la-Loire.

Depuis le début de l'épidémie, le virus a fait moins de morts en Bretagne (362) que dans les deux autres régions précédemment citées (683 en Normandie et 633 en Pays-de-la-Loire). Même si les courbes des différents indicateurs connaissent une croissance rapide depuis plus d'un mois dans les trois régions, la Bretagne a le plus faible taux d'incidence. En début de semaine, l'agence régionale de santé relevait 200 malades pour 100.000 habitants dans la région contre 300 dans les Pays-de-la-Loire et 314 en Normandie. Cela signifie que le virus circule plus chez nos voisins.

► Toutes ces informations peuvent être consultées sur le site du gouvernement recensant les données journalières.