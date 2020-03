Coronavirus : la CCI de Vaucluse réagit

Les mesures annoncées par le président de la république vont contribuer à rasséréner les chefs d’entreprise. Les mesures phares sont le "chômage partiel étendu" et le "report des cotisations sociales". Mais la région Provence Alpes Côte d'Azur à également pris des dispositions.

Parmi les mesures annoncées par le président de la république celle qui concerne le chômage partiel est particulièrement emblématique puisqu'elle permet aux employeurs de s'affranchir de la limite à 85% du SMIC et que comme pour les reports de cotisations sociale les délais d’instruction sont raccourcis. Par ailleurs la région a aussi débloqué 12 millions d'euros dès jeudi. Un plan de soutien, un fond d'urgence et un fond de garantie? Là c'st la Chambre régionale du commerce et de l’industrie qui instruit le dossier. les fonds pourront être débloqués dès la fin du mois d'avril.

La CCI de Vaucluse inquiète de l'évolution de la situation.

La CCI d'Avignon et ds pays de Vaucluse 84 a réactivé sa cellule de crise. Elle est le guichet qui coordonne localement les mesures régionales et nationales d'accompagnement. Les techniciens de la chambre peuvent proposer des plans de continuité d'activité et proposer des aides à l'instruction des dossiers d'accompagnement pour le décalage des cotisations sociales.