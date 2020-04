Coronavirus : la CGT de l'Indre appelle à "l'arrêt des activités non-vitales"

La vie économique tourne au ralenti en France depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Malgré tout, plusieurs entreprises font le choix de rouvrir et de reprendre leur activité. C'est le cas également de certains services publics. Une décision à laquelle s'oppose l'Union départementale de la CGT de l'Indre. "Faire redémarrer les entreprises et les services publics, dont l’activité aujourd’hui n’est pas essentielle aux besoins vitaux de la population, est intolérable et se fera malheureusement au détriment de la santé des travailleurs", écrit le syndicat dans un communiqué de presse.

La CGT opposée à la reprise d'activités de certaines entreprises

Même si de plus en plus d'entreprises reçoivent des masques et des équipements de protection pour leurs salariés, la CGT de l'Indre estime que "ces masques si vitaux pour tous les personnels soignants ne doivent pas servir à faire redémarrer la production de maroquinerie de luxe ou l’industrie". Pour le syndicat, le respect des gestes barrière et la distribution de matériel de protection face au coronavirus ne suffit pas à relancer certaines activités.

De nombreux salariés sont déjà contaminés, malades, voire décédés. Ils prennent des risques pour eux-mêmes, pour leur famille

Plusieurs entreprises participent aussi à l'effort pour fabriquer des masques. "La production de matériels de protection pour les soignants comme les patients devrait être le seul motif de reprise pour des entreprises d’activités non vitales en capacité de les produire", précise la CGT de l'Indre dans son communiqué.