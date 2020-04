Coronavirus : la championne sarthoise d’ultra-trail Nathalie Mauclair redevient infirmière

La Sarthoise Nathalie Mauclair, ancienne infirmière, reprend du service! Elle rejoint l’entreprise mancelle Synergiemed qui s’occupe d’organiser les soins à domicile. Nathalie Mauclair, multi-championne de trail et entrepreneuse, dit se sentir « utile » dans la lutte contre le coronavirus.

Elle voulait se "rendre utile" pendant la crise sanitaire traversée par la France. La Sarthoise Nathalie Mauclair, entrepreneuse, championne d'utra-trail reprend son travail d’infirmière. Elle rejoint la société mancelle Synergiemed qui aide au retour chez eux des patients après leur hospitalisation. Nathalie Mauclair n'est pas en contact direct avec les malades du Covid 19. Elle considérait manquer de pratique récente pour intégrer la réserve sanitaire et éventuellement rejoindre un service de réanimation où "avoir quelqu'un à former aurait fait perdre du temps". La Sarthoise qui fut par le passé, cadre de santé témoigne : "la base de ma réflexion a été : comment, en tant qu'infirmière, puis-je participer à l'effort collectif?"

Je reprends mon métier initial !

Durant un mois au moins, Nathalie Mauclair occupe un poste qui consiste à faire le lien, pour les patients, entre l'hôpital et leur domicile. La société mancelle Synergiemed qui l'emploie fait face actuellement à un surcroit d’activité car les lits à l'hôpital sont libérés assez rapidement pour faire de la place pour les éventuels malades du coronavirus. La championne sarthoise d'ultra-trail apprécie sa nouvelle vie professionnelle : "c'est assez agréable de se sentir vraiment utile. En restant chez moi, je me sentais utile pour ne pas propager le virus. Là, je suis utile activement. Je reprends mon métier initial. Je suis dans l'organisation des soins, l'anticipation des besoins du patient. Je m'y retrouve complètement". Avant de se lancer dans cette nouvelle aventure médicale, Nathalie Mauclair a mis momentanément en sommeil sa société de conseil par le sport : 5ynchro, fondée en 2019. Elle relancera son activité lorsque la vie économique reprendra pleinement, après le déconfinement.

ARCHIVE : Compétitions de trail et coaching d'entreprises : la nouvelle vie de Nathalie Mauclair