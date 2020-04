Coronavirus : la chanteuse ardennaise Fishbach chante pour l’Ehpad la Résidence à Charleville-Mézières

Le clip a été publié ce vendredi et cumule déjà près de 3000 vues. Il a été réalisé par les soignants de l’Ehpad la Résidence, du centre hospitalier de Charleville-Mézières. On les voit aux côtés des résidents, lors de promenades dans le parc, d’activités ou encore danser sur les balcons pour les besoins du clip.

La vidéo dure un peu plus de quatre minutes. L’objectif est de montrer le quotidien des résidents et des soignants pendant le confinement. Des résidents éloignés de leurs familles et des soignants redoublants de créativité pour tromper l’ennui et les angoisses provoquées par l’épidémie de Covid-19.

Nous nous sentons protégés

"C’est ça la Résidence. On y soigne en bonne humeur. C’est comme une évidence. On y met tout notre coeur", raconte le texte de la chanson, écrit par une des cadres de santé de l’établissement. De son côté, la Chanteuse ardennaise Fishbach s’est occupée de composer la musique et de poser sa voix.

A la fin de la vidéo, deux messages. Celui d’une soignante de l’Ehpad, "dans quelques temps, vous nous jugerez. Mais aujourd’hui, pour eux (les résidents), les soignants sont prêts à tout donner", dit-elle face caméra. Ensuite, c’est au tour d’un des résidents de lire un texte, "merci les infirmiers, les aides-soignants et les agents. Nous voyons que tout est fait pour alléger nos journées. Nos familles nous manquent tant, mais en développant vos talents, notre temps défile à pas de géant. Chants, jeux, sourires et que dire du courrier des enfants. Nous nous sentons protégés. Merci pour cette sérénité", dit-il.