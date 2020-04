coronavirus : la circulation sur l'A9 est déviée sur l'A709 tout le week-end pour contrôler les automobilistes

A nouveau ce week-end, la circulation sur l'A9 est déviée sur l'A709 entre les péages de Lunel et de Sète, à hauteur de Montpellier. La gendarmerie souhaite ainsi renforcer les contrôles des attestations des automobilistes et chauffeurs. C'est le troisième week-end pour ce tout nouveau dispositif qui oblige les conducteurs à passer par l'A709 pour relier l'ouest et l'est de l'Hérault. Des contrôles mises en place dès ce jeudi soir et jusqu'à lundi midi, car avec le pont du 1er mai et un certain relâchement du confinement, les forces de l'ordre craignent des déplacements contraires aux consignes sanitaires. Ces contrôles systématiques vont se faire dans les deux sens de circulation de cette autoroute qui relie l'Espagne à Lyon.

